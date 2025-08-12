Uomo attraversa la strada e viene preso in pieno da un’auto

12 Agosto 2025 - 14:00

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

BELLONA – Un uomo di 79 anni è stato investito oggi, martedì mattina, in Via Regina Elena a Bellona. Secondo le prime informazioni, ancora parziali e soggette a verifica, il pedone avrebbe riportato ferite lievi e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente per prestare assistenza all’anziano, che è stato sottoposto a controlli medici. Nonostante lo spavento, il pedone è in condizioni che non preoccupanti, avendo riportato ferite gravi.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sul conducente del veicolo coinvolto o sulle cause dell’investimento.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino