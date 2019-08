Uomo preso in pieno da una macchina davanti all’ufficio postale finisce all’ospedale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Anziano travolto da un’auto in via Bergamo 3, altezza ufficio postale.

Erano circa le otto di questa mattina, quando un uomo di circa 70 anni è stato investito da un’auto guidata da una mondragonese. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, una donna in particolare ha subito chiamato sia i carabinieri che il 118.

Pare che l’automobilista accecata dal sole, mentre da via Campanile svoltava in via Bergamo, non abbia visto l’anziano attraversare la strada. L’ uomo è stato trasportato alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti diagnostici per riscontrare eventuali fratture agli arti inferiori.