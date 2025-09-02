MATESE, ore di paura: sindaco scompare nei boschi durante una passeggiata a funghi

L’amico, dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, ha atteso qualche ora prima di dare l’allarme

PIEDIMONTE MATESE – Attimi di apprensione ieri pomeriggio sul Matese per il sindaco di San Salvatore Telesino, l’avvocato Fabio Massimo Romano, dato per disperso dopo un’uscita a funghi con un amico.

I due si erano recati nella zona montana di Piedimonte Matese con l’intenzione di percorrere sentieri diversi e ritrovarsi, intorno alle 14, nei pressi dell’auto. Al momento dell’appuntamento, però, Romano non si è presentato. L’amico, dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, ha atteso qualche ora prima di dare l’allarme.

Le ricerche, coordinate dai carabinieri, sono scattate immediatamente e hanno impegnato diverse unità lungo i sentieri boschivi. La mobilitazione ha tenuto con il fiato sospeso familiari e cittadini fino a sera, quando finalmente è arrivata la notizia più attesa: il sindaco è stato ritrovato sano e salvo.

Romano, che si era attardato lungo un percorso diverso dal previsto, ha potuto riabbracciare i suoi cari tra il sollievo generale della comunità.