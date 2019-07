SANTA MARIA CAPUA VETERE – Era andato al mare domenica scorsa e da allora la sua famiglia non è riuscita ad avere più sue notizie. Stiamo parlando di Martino Merola. L’uomo, come dicevamo, domenica era andato a trascorrere una giornata di mare a Castel Volturno ma non ha più fatto rientro a casa. Il cellulare risulta essere spento. La scomparsa è stata denunciata alle forze dell’ordine. Chi lo avesse visto o ne avesse notizie, può mettersi in contatto con il più vicino posto di Polizia.