Va in ospedale con l’auto rubata e prova a fregare anche lo scooter al vigilante

SAN CIPRIANO D’AVERSA (red.cro.) – A finire in manette Luigi Russo, 53enne della provincia di Caserta già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero. E’ successo nei parcheggi del II Policlinico di Napoli. Il 53enne ha forzato ha manomesso il blocco di accensione del motociclo, è salito in sella ed è fuggito. Il proprietario, una guardia giurata dell’ospedale, ha assistito in diretta al furto dalle telecamere di videosorveglianza e ha chiamato i Carabinieri. I militari hanno rintracciato, inseguito e bloccato Russo. Hanno poi scoperto che il 53enne avesse raggiunto l’ospedale con un’auto rubata la sera prima a San Cipriano d’Aversa. Giudicato nelle aule del tribunale di Napoli, Russo è ora ai domiciliari.