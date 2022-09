Vabbé, senza vergogna: Graziano si intesta l’apparente decisione di De Luca pro allevatori bufalini. Ma quale decisione? Il governatore ha violato la legge per anni

Si partirebbe con il contraddittorio durante le procedure di accertamento di brucellosi e tubercolosi per cui Casertace lotta da anni e su cui abbiamo scritto quasi cento articoli. In calce a quello di oggi il post di Graziano

CASERTA (g.g.) Va bene che in campagna elettorale si può dire tutto e il contrario di tutto, va bene che Stefano Graziano sta all’etica politica come i cavoli stanno alla merenda, ma qui si esagera.

La lotta degli allevatori e il tentativo di recuperare qualche voto produce una mistificazione buona a prendere in giro solo i disinformati e gli “arretrati” con anello al naso. Graziano, che se n’è fregato totalmente negli anni in cui questo giornale sollevava, con una serie di articoli, la grande questione del sopruso subito dagli allevatori bufalini dalla coppia De Luca – Limone, stasera ci dice che grazie a lui De Luca si è convinto, indovinate di che cosa? Ad attivare il contraddittorio tra Asl e allevatori durante le procedure che hanno portato ineluttabilmente all’abbattimento di migliaia e migliaia di bufala casertane, alla vera e propria decimazione delle stalle.

Convinto di cosa? Ad applicare la legge comunitaria, che De Luca e Limone, come abbiamo dimostrato più volte, si sono messi sotto ai piedi. Anche l’ineffabilità delle facce di bronzo trovano un limite in un livello minimo di decoro e di dignità della politica. E qui, pure questo estremo limite, appare largamente superato.