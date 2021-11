COVID – Comune per Comune, numero per numero, ecco chi si è vaccinato di più e chi di meno in provincia di Caserta

In calce all’articolo i dati comunicati dall’Asl di Caserta su prime e seconde dosi nei 104 Comuni di Terra di Lavoro.

CASERTA Mentre già sono in via di somministrazione le terze dosi dei vaccini anticovid, per le categorie fragili e per gli operatori del settore sanitario, l’Asl Caserta comunica le percentuali di vaccinati nei 104 Comuni di Terra di Lavoro. Per quanto concerne i centri più grandi è la città di Caserta che risulta avere il maggior numero di vaccinati con l’86,77% della popolazione vaccinabile a cui è stata già somministrata la seconda dose (88,23% la prima dose). Segue Sessa Aurunca, dove la seconda dose è stata somministrata all’85, 32% della popolazione vaccinabile (ricordiamo che sono esclusi i bambini al di sotto dei 12 anni e coloro che per diverse patologie sono impossibilitati ad essere vaccinati) e, ancora, Marcianise (85,16% seconda dose, 87,05% prima dose). A seguire Aversa (84,52% seconda dose), Maddaloni (84,18%), Capua (84,09%) e Santa Maria Capua Vetere (83,21%).

Maglia nera, invece, ad altri grossi centri del Casertano: a Mondragone, ad esempio, appena il 70,18% della popolazione vaccinabile ha avuto somministrata la seconda dose. Peggio ancora a Castelvolturno dove la percentuale si ferma al 67,19%. I “migliori”, invece, sono il comune di Castel Campagnano (91,90% seconda dose) e Riardo (91,50%). Percentuali basse le troviamo anche nei comuni dell’agro aversano: Casal di Principe (76,71%), Gricignano (76,83%), Orta di Atella (76,31).

