VACCINI. Già 10mila le adesioni dei maturandi. Si parte il primo giugno

REGIONALE – “Sono già 10mila alle ore 12 di oggi, 30 maggio, le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini campani dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l’esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata. La piattaforma resta aperta. Per aderire si dovrà seguire la procedura indicata, specificando l’istituto scolastico di appartenenza. Le vaccinazioni volontarie, previa convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dal 1° giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è Pfizer. Per tutti gli altri sarà Johnson & Johnson“. Così su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.