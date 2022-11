Vandali in azione nella villa comunale

Già oggetto di un altro raid lo scorso mese di giugno

SAN NICOLA LA STRADA – Vandalizzata la villetta comunale in Via Le Taglie a San Nicola La Strada. Quella che un tempo rappresentava un punti di ritrovo maggiormente per i nonni e le mamme, luogo dove portare i propri figli o nipoti a trascorrere un po’ di tempo insieme è oggi diventata una discarica a cielo aperto.

Come se non bastasse in questi giorni la villa è stata oggetto di atti vandalici. Ignoti hanno divelto una panchina peggiorando la situazione già di per se precaria tra giostrine rotte e immondizia sparsa ovunque.

Nello

scorso giugno sempre la stessa villetta è stata oggetto di un altro raid. Allora furono distrutte le giostrine e i cestini della spazzatura.