Venerdì l’ultimo saluto a Gennaro, il 18enne ucciso da un coetaneo a CASERTA

SAN MARCO EVANGELISTA – Saranno celebrati venerdì, 3 settembre alle 15.30, presso la chiesa dello Spirito Santo, in San Marco Evangelista i funerali di Gennaro Leone, il pugile 18enne deceduto a seguito di una coltellata che gli ha reciso l’arteria femorale, al culmine di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica . Gennaro lascia i genitori, papà Bartolomeo Alberto e la mamma Pina, il fratello Domenico e la sorella MariaPia, i nonni ed i parenti tutti affranti dal dolore. Intanto sabato 4 settembre gli amici ricorderanno Gennaro con una fiaccolata in ricordo del giovane e per stringersi attorno alla famiglia. Il corteo partirà da Piazza Dante per raggiungere poi Piazza Correra, dov’è avvenuto il drammatico accoltellamento.