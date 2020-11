VENTO FUORI CONTROLLO CASERTA. Albero cade e sbriciola il muro della scuola De Amicis

CASERTA – Continua a fare danni il forte vento che, seppur in maniera leggermente moderata, sferza ancora la città capoluogo e la gran parte della provincia. Le folate violentissime della notte scorsa hanno indebolito alberi che già di per se sono in condizioni disperate per cattiva manutenzione e per un atteggiamento dell’amministrazione comunale ormai totalmente lascivo rispetto alla necessità di raggiungere un minimo standard della tenuta decorosa del verde cittadino.

Questa foto, scattata pochi minuti fa, raffigura un grande albero abbattutosi nei pressi della scuola De Amicis in corso Giannone e che ha sbriciolato il muro che divide la scuola Lorenzini materna e le classi elementari a tempo pieno e che fu voluto fortemente qualche anno fa dalla preside Tania Sassi.