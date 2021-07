VERSO LE COMUNALI. Vincenzo D’Angelo candidato sindaco con “LeAli”: “Insieme possiamo cambiare S. Tammaro”

SAN TAMMARO – “Ho scelto di candidarmi alla guida di San Tammaro, una scelta che ho maturato ancora una volta pensando al bene della nostra comunità”. Lo dichiara Vincenzo D’Angelo, 34 anni, avvocato penalista, già consigliere comunale. Il leader del gruppo ‘LeAli’ scende in campo come candidato a sindaco alle elezioni comunali di San Tammaro che si terranno il prossimo ottobre.

“Ho apprezzato con tanta riconoscenza gli attestati di stima che mi sono stati rivolti e gli inviti alla mia candidatura. Dinanzi a tanto affetto non ho avuto alcun dubbio sulla scelta da fare. ‘LeAli, Vincenzo d’Angelo sindaco’ nasce dall’esperienza positiva del 2018, quando abbiamo portato un’innovazione nel modo di fare e di intendere la politica. Abbiamo maturato – continua D’Angelo – e ho maturato personalmente un’esperienza in consiglio comunale dove ho fatto opposizione costruttiva: ho votato i provvedimenti che ritenevo opportuni negli interessi dell’intera comunità e ho denunciato sia pubblicamente che nelle sedi opportune quelli che non ritenevo giusti, solo ed esclusivamente per il bene della comunità di San Tammaro”.

D’Angelo ha ricoperto il ruolo di capogruppo in opposizione del gruppo ‘LeAli per San Tammaro’. “Ho scelto di scendere nuovamente in campo per provare a cambiare la nostra città. Perché ora è il momento di cambiare, cambiare per poter ripartire, cambiare per tornare ad avere fiducia nella politica. Per diventare grandi insieme ai nostri giovani, inserendo i giovani al centro del programma elettorale. Cambiare per far ripartire le nostre attività commerciali, per riqualificare il territorio e le proprie periferie. Guardiamo alla San Tammaro del 2031 perché – conclude D’Angelo – non ci può essere una vera crescita se non c’è un cambiamento vero. Insieme possiamo cambiare San Tammaro”.