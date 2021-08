Vetro dell’auto distrutto e borsa rubata, ma dentro ci sono i documenti del figlio malato: “Servono per le cure, chiedo aiuto”

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Un malvivente ieri notte ha preso di mira la vettura in sosta di proprietà una donna, una madre di un ragazzo autistico.

La signora, a seguito di un incidente, aveva lasciato in auto il portafogli e il criminale ha pensato bene di sfondare il finestrino e portare via il portafogli con soldi e documenti. La donna appena appreso dell’accaduto ha fatto un appello accorato sui social, chiedendo almeno la restituzione dei documenti importanti in esso contenuti, necessari per le visite mediche al figlio, che soffre del disturbo dello spettro autistico.

Questo quanto scritto da Rosy Alex C. “Volevo dire al gentile signore che l’altro ieri notte ha sfondato il vetro della mia Smart, che nel portafogli che mi ero dimenticata all’interno,(dopo aver fatto un incidente) c’erano documenti importanti per permettermi di fare visite altrettanto importanti a mio figlio affetto da autismo!

Per non parlare del fatto che io, con i soldi che avrai speso, dovevo campare i miei figli tutto il mese. Grazie tante. Fate girare, affinché questo signore si metta una mano sulla coscienza, e mi restituisca almeno tutti i documenti.”