Via Roma, guerra tra condomini: carabinieri fermano lite e in due si sentono male 

SAN NICOLA LA STRADA – Momenti di forte tensione si sono verificati oggi intorno alle ore 13 in un condominio situato al civico 4 di via Roma, dove una discussione tra vicini è rapidamente degenerata in una lite condominiale. L’episodio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per riportare la calma e garantire la sicurezza dei residenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, al centro della vicenda ci sarebbe un uomo di 51 anni, che al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine è apparso in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato tranquillizzato direttamente sul posto e non si è reso necessario alcun intervento sanitario ulteriore.

La lite ha avuto ripercussioni anche su altri due condomini coinvolti nella disputa: un uomo di 80 anni ha accusato un malore subito dopo l’episodio, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale nonostante l’intervento dei sanitari.

Le cause esatte della lite non sono state rese note, ma non si esclude che a scatenare l’episodio possano essere state vecchie tensioni tra i condomini, forse legate alla gestione degli spazi comuni o a problematiche ricorrenti nella convivenza quotidiana.