VIDEO E FOTO. Anziani coniugi non rispondono ai familiari: tempestivo intervento dei vigili del fuoco

I caschi rossi con l’ausilio di un”autoscala hanno raggiunto l’appartamento degli anziani coniugi trovandoli…

CASERTA – Coppia di coniugi non risponde ai familiari: scattano i soccorsi. Tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale in un appartamento ubicato sopra il supermercato Euroesse via Salvatore Di Nardo a Caserta. Due persone anziane da questa mattina non rispondevano ai familiari facendoli quindi allertare. I caschi rossi con l’ausilio di un’autoscala sono prontamente entrati nell’abitazione dei due coniugi trovandoli, fortunatamente, in ottimo stato di salute facendo rientrare l’allarme e riportando i familiari alla tranquillità .