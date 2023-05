VIDEO E FOTO. Bomba d’acqua in città, strade e negozi allagati. L’unico sottopasso salvo è quello di piazza Carlo III perché gestito dal privato

Chiuso il sottopasso di viale Lincoln, nel rione Acquaviva locali e negozi invasi dall’acqua.

CASERTA Una nuova bomba d’acqua pomeridiana e nuovamente la città si è allagata, stavolta ancor di più rispetto a lunedì. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani per i tanti automobilisti che sono rimasti intrappolati nell’onda di piena. L’acqua, nel rione Acquaviva, come si vede dal video, è finita anche nei negozi, mentre gli agenti della polizia municipale hanno chiuso il sottopasso di viale Lincoln, completamente allagato. Ma situazioni analoghe si sono registrate anche in via Unità Italiana, via Marchesiello, viale Medaglie d’Oro, viale Beneduce. L’unico sottopasso non bloccato dagli allagamenti è stato quello prospiciente alla Reggia, quello di piazza Carlo III, ma ciò è avvenuto solo perché il privato, cioè Cogein, gestisce in proprio le pompe di scolo rendendole attive ed efficienti. Cogein che, tra l’altro, il Comune di Caserta vorrebbe sfrattare (clikka qui per leggere l’articolo che vi abbiamo dedicato), con le motivazioni, in verità piuttosto stravaganti, esposte nella solita intervista a Il Mattino, cioè senza nessun contraddittorio, dalla consuocera in pectore del sindaco di Caserta Carlo Marino, parliamo dell’assessore al Contenzioso Annamaria Sadutto.