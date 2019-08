VIDEO E FOTO. Ladri scatenati: portano via slot machine, denaro e distruggono il bar

TEVEROLA (l.d.a./c.d.a.) – Durante la notte appena trascorsa, una banda di malviventi specializzata composta da 4 soggetti vestiti di scuro, armati di spranghe, a bordo di da un’auto nera, poco distante dall’ingresso del locale, ha messo a segno un colpo da diverse migliaia di euro a danno del bar Savariello di via Fratte a Teverola

I criminali, incappucciati hanno forzato l’ingresso del locale commerciale, scardinando i cancelli d’ingresso, come si vede nelle foto che pubblichiamo e rese note dal proprietario del bar, indignato per quanto accaduto. I balordi erano quattro, tre hanno saccheggiato il bar e uno faceva da palo ed era in auto ad attenderli.

Si sono introdotti all’interno del locale, hanno distrutto e saccheggiato diverse slot machine, macchinette cambia soldi, flipper e calciobalilla, poi il tutto è stato caricato su un veicolo e, mentre scattava l’allarme, in pochi minuti si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce, il tutto sotto gli occhi indiscreti delle telecamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso la scena.

Stamani i titolari dell’esercizio commerciale hanno fatto la terribile scoperta del locale semi distrutto e depredato. Il danno è in face di accertamento, gli stessi esercenti hanno allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere del locale e della zona, sono al lavoro per risalire all’identità dei balordi e consegnarli alla giustizia.