SANTA MARIA CAPUA VETERE -(g.g.) – Città in subbuglio stamattina per il gesto di S., 30 anni, che in evidente stato di alterazione mentale, ha minacciato di far esplodere una bombala di gas presso la sua abitazione in prossimità di piazza San Pietro. Immediata la mobilitazione di carabinieri, polizia e vigili urbani che hanno allertato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e il personale del 118.

