VIDEO MONDRAGONE. Il lungomare “soffocato” dai rifiuti. La reazione dei turisti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono molti i cittadini che contattano ogni giorno la nostra redazione per il problema rifiuti che da tempo attanaglia il territorio mondragonese. Le zone interessate dal problema non sono solo quelle periferiche, ma sono anche quelle centrali e il lungomare, dove ieri sera giacevano cumuli di spazzatura a ridosso dei marciapiedi. Abbiamo verificato personalmente la situazione denunciata da alcuni residenti e durante la nostra passeggiata, due turiste hanno accettato di rispondere a qualche domanda in merito a questa emergenza che si verifica ogni giorno. La limpidezza del mare e la cordialità dei gestori di molte strutture balneari, sono il fiore all’occhiello della città rivierasca, il grande neo rimane tutta questa immondizia che si incontra passeggiando per Mondragone.

Nella mattinata di oggi, molti rifiuti sono stati rimossi e va sottolineato che alcune persone che ci hanno contattato lamentano l’assenza di cassonetti ove riporre i rifiuti per evitare che il lungomare la sera diventi una discarica a cielo aperto e non un luogo di passeggio. Da tempo ci occupiamo del problema spazzatura ma ormai a questo punto, qualsiasi considerazione sarebbe superflua e le immagini che abbiamo catturato ieri sera valgono più di mille parole