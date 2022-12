Viene preso per un ladro e gonfiato di botte, ma era una sorpresa alla fidanzata: DUE CONDANNE

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

GRAZZANISE – Un anno di reclusione per il marito e nove mesi per la moglie. Delle pene, che quindi, non porteranno al carcere la coppia di coniugi di Grazzanise condannata dopo essere finita sotto processo per sequestro di persona, lesioni personali e detenzione illecita di arma da fuoco.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale Santa Maria Capua Vetere, che ha deciso sul destino di questa particolare storia.

Tutto nasce nel febbraio 2016, la notte di San Valentino, quando un ragazzo trentatreenne di Giugliano, in macchina pronto per aspettare la fidanzata e farle una sorpresa, venne scambiato dai coniugi per un ladro.

L’uomo fu costretto a scendere dalla sua vettura, seguire la coppia a casa ed è lì che fu colpito a schiaffi, pugni e con il calcio della pistola.