Vigili del fuoco in un casolare di campagna. Deposito di vecchi elettrodomestici va a fuoco

E’ successo poco dopo le 13.30

ALIFE – I vigili del fuoco di Piedimonte Matese, poco dopo le 13.30 di oggi, sono dovuti intervenire in un casolare in fiamme in via Marmaruolo ad Alife.

La struttura era adibita a deposito per materiale da termoidraulica.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore nonostante l’ausilio di due automezzi più un’autobotte proveniente da Caserta. Oltre al casolare pieno di vecchi elettrodomestici, bombole di gas vuote, infatti, le fiamme hanno investito un canneto retrostante e parte di un pollaio.

La causa del rogo è da ricondurre ad un corto circuito scaturito da un frigorifero, l’unico funzionante, all’interno del casolare.