VILLA LITERNO (gv)- Scandalo truffe assicurative online . Il tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza per Antonio Di Dona di Villa Literno. Difeso da Domenico Della Gatta era agli arresti domiciliari dopo il blitz che alcune settimane fa portò in carcere diversi insospettabili coinvolti in un’associazione a delinquere che operava in tutta la penisola.