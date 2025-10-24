VINCENZO IODICE e EMILIA BORGIA PRESENTANO LA CANDIDATURA. Appuntamento domenica alle 18 nel comitato di Santa Maria Capua Vetere

Si terrà domenica prossima, 26 ottobre, alle ore 18, la presentazione ufficiale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati alle prossime elezioni regionali nella lista “Roberto Fico Presidente”. E sarà, non a caso, la città di Santa Maria Capua Vetere ad accogliere la loro prima uscita pubblica, negli spazi del comitato elettorale di corso Garibaldi, 41, che sarà inaugurato per l’occasione.

Iodice, medico e già sindaco della rinascita della città sammaritana, e Borgia, avvocato con profonde radici di impegno nella città del Foro, lanciano la loro candidatura in ticket, partendo dai luoghi che li hanno visti e li vedono protagonisti.

Enzo Iodice è stato primo cittadino per un decennio e sotto la sua guida Santa Maria Capua Vetere ha vissuto un’epoca d’oro, dalla cultura alle infrastrutture e al recupero di vivibilità. Iodice è stato l’artefice del riassetto del circuito archeologico che vede al centro l’Anfiteatro Campano, della riapertura dello storico Teatro Garibaldi, la realizzazione dello svincolo autostradale di Santa Maria Capua Vetere sull’A1 e del rifacimento della Villa Comunale, solo per citare alcuni dei progetti realizzati durante la sindacatura.

«Abbiamo dimostrato di saper fare – dichiara Iodice – e ripartiamo ora con lo stesso spirito di servizio verso la comunità, con la stessa passione e cura nell’ascolto dei bisogni dei cittadini e con un bagaglio di esperienza e competenze che intendo mettere a disposizione della comunità. Il nostro candidato presidente Roberto Fico, a cui va un grande ringraziamento, ha messo in campo una lista forte, motivata, che fa della legalità e dell’impegno sociale le sue ragioni. Su queste sfide dirimenti per la nostra provincia e per la Campania chiediamo il sostegno dei cittadini».

Avvocato civilista specializzata in diritto di famiglia, Emilia Borgia dedica da sempre il suo impegno alla tutela dei diritti e alla difesa delle persone più fragili. Attiva nella politica forense, promuove con determinazione i valori della legalità, della trasparenza e dell’etica pubblica. La lunga esperienza nel volontariato e l’attenzione costante alle tematiche sociali l’hanno spinta a battersi per una giustizia più vicina ai cittadini, una sanità di prossimità e un pieno riconoscimento del ruolo delle donne nella vita pubblica e istituzionale.

«La mia candidatura nasce dal desiderio di trasformare l’impegno civile e professionale in azione politica concreta – afferma Emilia Borgia –. Da sempre credo che la giustizia, la legalità e la solidarietà siano i pilastri di una società giusta. Portare nelle istituzioni la sensibilità maturata come avvocato civilista e come donna impegnata nella tutela dei diritti, significa dare voce a chi spesso non ne ha: famiglie, donne, minori, persone fragili. Credo in una politica che non si chiuda nei palazzi, ma che torni tra la gente, capace di ascoltare, accogliere e costruire soluzioni condivise».

«Mettere al centro le persone, le famiglie e la dignità del lavoro – conclude Borgia – significa credere in una Campania che non lascia indietro nessuno, che unisce competenza e umanità, e che trova nella partecipazione e nella parità di genere la chiave del suo futuro».