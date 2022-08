Violenta lite in centro: due carabinieri al pronto soccorso

VAIRANO PATENORA – Siamo ora in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla bagarre scoppiata oggi, nel primo pomeriggio, in via Napoli nella frazione di Scalo, il cui bilancio è di quattro feriti: due carabinieri e due donne.

Protagonista un albanese alla guida della sua auto, il quale sembrerebbe per problemi di viabilità, si è scagliato violentemente contro due donne del posto le quali impaurite dalla furia dell’uomo hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari il giovane si è scagliato anche contro di loro insultandoli e colpendoli ripetutamente. Per tutte e quattro le vittime si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dove sono stati refertati.