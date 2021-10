Ragazzi casertani in trasferta aggrediscono due giovani: DENUNCIATI

SAN FELICE A CANCELLO – Il Comando Stazione Carabinieri di Airola (BN), a conclusione di attività investigativa, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento 4 giovani, di età compresa fra 18 e 24 anni, tre dei quali originari di San Felice a Cancello e uno di Airola, perché resisi responsabili dei reati di rissa in concorso, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento .

Le indagini, immediatamente avviate dai militari, sono scaturite a seguito di un’aggressione verificatasi in Piazza Vittoria di Airola, nella notte del 13 giugno 2021, dove due ragazzi, dopo essere stati costretti a scendere dal proprio veicolo in quanto avevano il passaggio ostruito da altri mezzi, furono vittime di percosse da parte di un nutrito gruppo di giovani. Questi ultimi, nell’occasione provvedevano a danneggiare anche l’autovettura sulla quale viaggiavano i due denuncianti che successivamente, visitati e medicati presso l’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti (BN), furono giudicati guaribili entrambi con 5 gg. di prognosi.

L’attività investigativa ha permesso di arrivare all’identificazione dei responsabili attraverso la visione dei filmati del sistema di video-sorveglianza comunale, l’analisi dei dati delle banche dati, gli accertamenti anagrafici e l’individuazione fotografica.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a verificare l’eventuale partecipazione di altri soggetti in ordine ai fatti per i quali si procede