Violento schianto sulla strada del Campania e dell’Outlet: due ragazze nella Fiat 500 ferite

MARCIANISE – Questa pomeriggio, intorno alle 16, una Fiat 500 con due giovani a bordo ha perso il controllo all’altezza della rotonda dietro la sede Bartolini, sul km 35 della Strada Provinciale Ponti della Valle, schiantandosi violentemente contro il guardrail.

L’auto ha sbandato improvvisamente per motivi ancora da accertare. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi, ha trasportato le due ragazze in ospedale per accertamenti. Per fortuna, nonostante lo spavento, le loro condizioni non sembrano gravi.

L’incidente ha creato non pochi disagi alla circolazione in un’area già critica, quella della rotatoria che collega Marcianise al centro commerciale e alla zona industriale.