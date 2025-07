Violento scontro sulla strada del mare: 11enne al Santobono

E’ accaduto ieri nei pressi del caseificio San Vito

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CELLOLE – Un grave incidente si è verificato ieri poco dopo le 13:00 lungo la via Domiziana nei pressi del Caseificio San Vito. A bordo di uno dei veicoli coinvolti viaggiava anche un bambino di 11 anni, di Acerra, rimasto ferito nello scontro e trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per per ricostruire l’esatta dinamica dell’ incidente