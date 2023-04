Violento scontro tra due auto: ferita una donna

Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso

SANTA MARIA A VICO – Incidente in Viale Alberto Puoti, a Santa Maria a Vico, tra due auto. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture si sono scontrate e conseguentemente al violento urto una delle due di è ribaltata su di un fianco. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco per liberare la donna intrappolata in auto e rimasta ferita quindi affidata alle cure dei sanitari e una pattuglia della polizia municipale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.