Violenza sulle donne, vandalizzata la panchina rossa in Piazza Salvo D’Acquisto

SANT’ARPINO – Vandali in azione in Piazza Salvo D’Acquisto a Sant’Arpino. A finire nel mirino dei delinquenti la panchina rossa che simboleggia la violenza subita dalle donne quotidianamente. Duro il monito dell’assessore alle politiche sociali Loredana Di Monte: “è un atto criminale che dimostra come purtroppo ancora oggi resistono mentalità becere per le quali è lecito imbrattare un simbolo della lotta contro la violenza di genere. Ma nonostante lo squallore del gesto continueremo al fianco di militanti e semplici cittadini si battono per porre fine a questa strage che continua imperterrita e che purtroppo ci interessa anche molto da vicino”.