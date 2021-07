“Vivi il monumento”. Alle ‘Carceri Vecchie’ la presentazione dell’opera “Capua La seconda Roma”

SAN PRISCO/CASERTA /SANTA MARIA CAPUA VETERE (Tina Palomba) “Vivi il monumento” è il titolo di un doppio incontro culturale fissato per domani al Mausoleo “Carceri Vecchie” in via Nazionale Appia nei pressi del McDonald’s a S. Prisco. Il programma prevede, nell’ambito di un’attività rivolta alla valorizzazione del territorio organizzata dall’associazione culturale “Spazio aperto per un impegno comune, visite guidate da parte di volontari a gruppi organizzati di visitatori alla scoperta del sito archeologico del I secolo d.C. Realizzato quasi sicuramente in età imperiale, il Mausoleo era inizialmente ritenuto il carcere dei gladiatori che combattevano nell’Anfiteatro Campano, di qui il nome “Carceri Vecchie”. Ma in realtà si tratta di una camera sepolcrale di età imperiale, forse in onore dell’Oratore e Senatore Capuano T. Clodius Eprius Marcellus, due volte Console, morto suicida nel 79 d.C.

In serata alle 20 la kermesse si concluderà con la presentazione dell’opera “Capua la seconda Roma” di Mario Pagano e Antonella Tomeo. Interverranno: Filomena Di Felice Presidente Associazione “Spazio Aperto per un Impegno Comune Carlo Rescigno Professore Ordinario dell’Università degli Studi della Campania, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali Antonella Tomeo Funzionario Archeologo della Soprintendenza ABAP Caserta, Mario Pagano Soprintendente ABAP di Caserta e Benevento Don Nicola Lombardi Presidente Associazione “San Rufo Rinasce”. “Capua La seconda Roma, si tratta di un’opera illustrata innovativa realizzata con testimonianze archeologiche e bibliografiche aggiornate con recenti studi e ritrovamenti, un vero supporto alla crescente domanda del turismo culturale. La scoperta di un terzo Anfiteatro, nell’angolo Sud Ovest dell’antica Capua, quello di età augustea è una delle ‘chicche’ a cui i due illustri autori fanno riferimento nell’opera. Si tratta dell’Anfiteatro di epoca successiva a quello di breve durata dell’età repubblicana (dove avrebbe probabilmente combattuto Spartaco) e antecedente a quello di età flavia-adrianea tutt’ora visitabile, secondo solo al Colosseo.