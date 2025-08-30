Viviana muore a soli 39 anni, una comunità in lacrime

I funerali si terranno domani, domenica 31 agosto

PIEDIMONTE MATESE – È un giorno di profonda tristezza per la comunità di Piedimonte Matese, colpita dalla prematura scomparsa di Viviana Gargiulo, venuta a mancare all’età di soli 39 anni.

Viviana lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari: i genitori Gino e Maria Luisa, la sorella Letizia, il fratello Luciano e il compagno Andrea, che con immenso dolore ne piangono la perdita.

La notizia della sua scomparsa ha scosso l’intera comunità, che si è stretta con affetto attorno ai familiari in queste ore di lutto. Numerosi i messaggi di cordoglio che ricordano Viviana come una donna sorridente, gentile, insostituibile, capace di trasmettere gioia e vitalità a chiunque la conoscesse.

I funerali si terranno domani, domenica 31 agosto, alle ore 10:30 presso la chiesa di San Marcello e San Michele in Sipiano.