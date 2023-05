Voti falsi alle elezioni regionali, la Iodice si difende: “Completamente estranea ai fatti”

Tredici le schede che sarebbero state alterate.

MARCIANISE. Stamattina abbiamo scritto della richiesta di rinvio a giudizio, da parte del pubblico ministero del tribunale di Aversa-Napoli Nord, della consigliera regionale di Marcianise Maria Luigia Iodice.

L’accusa è quella di aver alterato, in concorso con due soggetti ancora non identificati, un numero pari a 13 schede a seguito delle votazioni per il consiglio regionale della Campania del settembre 2020.

La replica della Iodice non si è fatta attendere: “Sono completamente estranea ai fatti – ha dichiarato ed ho piena fiducia nella magistratura. Peraltro la vicenda in contestazione e’ stata gia’ oggetto di valutazione innanzi all’Autorita’ Amministrativa, con pronunce a me favorevoli sia innanzi al Tar che al Consiglio di Stato”.