Weekend di risse a MARCIANISE. I ragazzi usano sempre più spesso la violenza. Residenti e commercianti esasperati

MARCIANISE – Un weekend a dir poco movimentato, quello che si accinge a concludersi, a Marcianise.

Venerdì sera l’ennesimo episodio rissoso nell’area della movida, tra le vie del centro marcianisano. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine (presenti fino a mezzanotte) si verificata l’ennesima manifestazione di violenza tra giovani. Ormai una situazione fuori controllo, con l’esasperazione dei residenti e anche delle attività commerciali dell’intera area che si trovano a lottare dopo un anno di restrizioni con un’ulteriore problematica rappresentata da gruppi di ragazzi che si affrontano con la violenza anche per futili motivi.

Ma questo non è stato l’unico episodio, tanto che ieri sera c’è stata una massiccia presenza delle forze dell’ordine nel centro storico. A mezzanotte locali chiusi e smobilitazione dei presenti. Quel che è evidente è che esiste una problematica di ordine pubblico in città. In vari punti si sono verificate inizi di rissa e risse consumate. Sono in corso le indagini per assicurare alla giustizia gli autori degli episodi.

Sugli episodi stanno lavorando in sinergia tutte le forze di polizia presenti sul territorio.