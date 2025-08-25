VACANZE DA INCUBO. Wurstel contaminati, turisti casertani intossicati

Tutti ospiti dello stesso villaggio turistico. Cinque persone ricoverate in ospedale in condizioni considerate preoccupanti

CASERTA – Disavventura per circa sessanta ospiti di un villaggio turistico a Nicotera, in Calabria, che hanno accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare dopo aver consumato un pasto, a base di wurstel, nel ristorante della struttura. Tra i turisti colpiti, diversi provenivano da Napoli e Caserta.

I sintomi principali segnalati sono stati vomito e diarrea, con cinque persone ricoverate in ospedale in condizioni considerate preoccupanti, anche se al momento non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), che hanno disposto la chiusura precauzionale del ristorante, recentemente riaperto dopo una sospensione decisa dal tribunale. Le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti per individuare l’origine dell’intossicazione e verificare eventuali responsabilità.