XC del Castello 5ª prova dell’MTB Campania Championship a Mignano Monte Lungo.

MIGNANO MONTE LUNGO / TEANO /VAIRANO PATENORA (Pietro De Biasio) – XC del Castello 5ª prova del circuito MTB Campania Championship 2024. Il tutto andato in scena, domenica 1 settembre, a Mignano Monte Lungo, qui si sono dati appuntamento 111 atleti (provenienti da tutta la Regione) per contendersi la gara organizzata in modo impeccabile dall’Asd Estasi Mtb presieduta da Sergio Zarli con la collaborazione del CSI Sessa Aurunca e la supervisione del direttore corsa e giudice Vellone Carmine.

La competizione ha visto i bikers sfidarsi su un nuovo e rinnovato percorso di 8 km, caratterizzato da un tracciato tipico della disciplina XCO e dal temutissimo tunnel.

I podi assoluti della competizione sono stati conquistati da: 1 Luciano Adriano, 2 Zanni Mirko,3 Pensiero Giovanni. Nella classifica dei team, si sono distinti al primo posto Luky Team, Croccante Racing Team al secondo posto e sul terzo gradino del podio HGV Cicli Conti. Nella categoria E-Bike Michele Degli Schiavi si è imposto senza l’appoggio di un team. Tra le donne, ha brillato Ana Maria Risca, mentre tra i giovanissimi ha trionfato Antonio Peluso.La gara ha anche assegnato i titoli di campioni regionali XC del Centro Sportivo Italiano.

I vincitori sono: Matteo Fauceglia (Estasi Mountain Bike), Mirko Zanni (Croccanti Racing Team), Mario Baris (Estasi Mountain Bike), Giuseppe Acciardo (Croccanti Racing Team), Vincenzo Della Rocca (Croccanti Racing Team), Salvatore Montaquila (Croccanti Racing Team), Sergio Zarli (Estasi Mountain Bike), Crescenzo Lepore (Croccanti Racing). Archiviata con successo la XC del Castello, l’attenzione si sposta ora verso la sesta e penultima tappa del Campionato MTB Campania, che si terrà domenica 15 settembre: XC Cajevola a Vairano Patenora. L’evento sarà organizzato dai Croccanti Racing Team, già attivi dopo la splendida gran fondo di fine luglio.