ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: ancora una vittima nel casertano. ECCO DOVE

La comunità si è stretta al dolore dei familiari

CAPUA – Ancora un decesso legato al virus West Nile in provincia di Caserta. Un uomo residente a Capua è morto ieri mattina presso l’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove era ricoverato da dieci giorni in terapia intensiva.

Il paziente era stato trasferito in ospedale in seguito a un improvviso innalzamento della temperatura corporea. Dopo gli accertamenti clinici, pochi giorni fa era arrivata la conferma della positività al virus West Nile. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, fino al tragico epilogo.

L’uomo era molto conosciuto e stimato in città. L’intera comunità di Capua si è stretta attorno alla famiglia. Il primo cittadino , Adolfo Villani, ha inoltre annunciato che, il prossimo 20 agosto, sono previste operazioni straordinarie di disinfestazione, concordate con l’ASL di Caserta, per prevenire la diffusione del virus.

Il West Nile, trasmesso principalmente dalla puntura di zanzare infette, può provocare sintomi lievi come febbre e mal di testa, ma nei casi più gravi può causare encefalite o meningite, con conseguenze potenzialmente letali.