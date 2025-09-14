10 ragazzi ubriachi fradici mettono il Psaut sottosopra. Arrivano i Carabinieri

Una nottata difficile per i sanitari del presidio di…

SAN FELICE A CANCELLO – Una notte tutt’altro che tranquilla quella vissuta dal personale del presidio sanitario territoriale (Psaut) di San Felice a Cancello, dove intorno alle 2 del mattino si è verificato un episodio piuttosto movimentato.

Un gruppo di circa dieci ragazzi, tutti originari della frazione di San Marco Trotti e già noti in zona, si è presentato nella struttura. Uno di loro, in condizioni critiche a causa di un’intossicazione da alcol, è stato immediatamente preso in carico dai medici. Gli altri, però, visibilmente alterati dall’alcol, hanno creato disordini, rendendo difficile il normale svolgimento delle attività sanitarie.

Vista la situazione fuori controllo, gli operatori hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. Le forze dell’ordine sono arrivate tempestivamente e hanno riportato la calma, consentendo al personale di riprendere il proprio lavoro.