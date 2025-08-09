12enne investito da una Renault Capture mentre è sulla bici elettrica: la corsa in ospedale

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un grave incidente ha coinvolto un ragazzino di 12 anni alla guida di una bici elettrica e un’automobile ieri mattina in via Tifata, al confine tra Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro.

L’impatto è stato violento, tanto da causare il ferimento del minore, che è stato soccorso immediatamente e trasferito in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. Al momento non è chiaro chi avesse la precedenza o se fossero presenti fattori come alta velocità o distrazione. L’episodio pare legarsi in maniera negativa ad un incidente simile, avvenuto 24 ore prima a via Albana, sempre in quel di Santa Maria (CLICCA E LEGGI).

Secondo le prime ricostruzioni, il dodicenne stava pedalando lungo la strada quando, in prossimità di un incrocio, si è scontrato con una Renault Captur.