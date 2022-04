CASERTA – Due casertani di 20 e 29 anni sono stati denunciati per aver convinto un 60enne di Monticelli Terme, in provincia di Parma, ad acquistare online una polizza assicurativa del costo di 150 euro, risultata poi falsa. La vittima del raggiro si è rivolto ai carabinieri e i due sono stati denunciati per truffa.