16enne precipita dal terzo piano, corsa in ospedale

REGIONALE – Attimi di paura si sono vissuti in via Baracca a Marano dove questo pomeriggio un ragazzo di appena 16 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era affacciato al balcone e si sarebbe arrampicato prima di cadere sull’asfalto. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia locale per ricostruire la dinamica dei fatti. L’adolescente non sembrerebbe essere in pericolo di vita.