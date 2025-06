16ENNE UCCISO DA UN PIRATA DELLA STRADA. Lutto per la consigliera comunale Petrella. Luigi portava il nome del nonno, ucciso dalla camorra

Tragedia per la famiglia della consigliera comunale di Castel Volturno Anastasia Petrella. Il nonno del 16enne ucciso in un agguato di camorra

MONDRAGONE – Una giovane vita stroncata troppo presto. Luigi Petrella, soli 16 anni, è morto ieri sera dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in scooter a Mondragone, tornando da una partita di calcetto. L’autore del sinistro avvenuto lungo via Padule, ancora ignoto, non si è fermato per prestare soccorso, lasciando il ragazzo in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi di salvarlo, Luigi ha perso la vita dopo alcune ore alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Il dolore della famiglia è immenso. A darne prova è la consigliera comunale Anastasia Petrella, zia del giovane, che in un commovente post su social ha ricordato Luigi come “un ragazzo bello come il sole”, figlio di Daniele Petrella e Rita Di Leone. La famiglia, già segnata da lutti passati – tra cui l’omicidio del nonno di Luigi, vittima della camorra 26 anni fa – si trova ora ad affrontare un’altra tragedia inaccettabile.

Il nonno che non ha mai conosciuto e che portava il suo nome, Luigi Petrella, è morto in un agguato di camorra nel novembre del 1999. Duomo era una guardia giurata e venne colpita a morte davanti ad un bar.

La comunità si stringe intorno ai Petrella, mentre le indagini per identificare il conducente fuggitivo sono in corso. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le autorità.

“Il vostro affetto e le preghiere sono l’unico conforto in questo momento”, ha scritto Anastasia Petrella, ringraziando per la vicinanza dimostrata. Intanto, la città piange un altro giovane spezzato sulla strada.