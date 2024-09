17enne in bici centrato da un’auto nella notte

Il giovane viaggiava lungo un’arteria importante di collegamento con la zona centrale

MACERATA CAMPANIA – Un giovane ciclista è stato investito, questa notte, in via Gobetti a Macerata Campania. Il 17enne era in sella alla sua bici quando è stato centrato in pieno da un’auto.

Scattati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118. Per il giovane si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Aversa a seguito di un trauma cranico riportato nell’impatto.