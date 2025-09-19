17enne in fin di vita all’ospedale di AVERSA. Ferito a colpi di pistola, arrestato giovanissimo

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

AVERSA – Un fermo di polizia è stato eseguito nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aversa Napoli Nord, per i reati di tentato omicidio, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco e rissa.

Il provvedimento, disposto su richiesta della Procura, riguarda un giovane gravemente indiziato per l’aggressione armata ai danni di un minorenne di 17 anni, verificatasi nella serata del 15 settembre scorso a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La vittima, colpita da diversi proiettili al termine di una lite tra gruppi, è stata ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Aversa e sottoposta a intervento chirurgico.

Le investigazioni, coordinate dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Frattamaggiore, si sono avvalse dell’analisi dei filmati di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare il presunto responsabile, divenuto irreperibile subito dopo i fatti. Una volta identificato e rintracciato, il fermato, anche lui giovane, è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.

L’episodio, stando alle prime acquisizioni investigative, rientrerebbe in un più ampio contesto di tensioni tra gruppi giovanili, connesse a fenomeni di criminalità locale per il controllo del territorio.

Il Procuratore Aggiunto di Napoli Nord, Mara Di Mauro, ha ricordato come il provvedimento sia a carattere precauzionale e sia stato adottato in fase di indagini preliminari, ribadendo la presunzione di innocenza dell’indagato fino all’eventuale condanna definitiva.