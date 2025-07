17enne scompare da AVERSA. Ricerche disperate

AVERSA – Momenti di forte preoccupazione per la scomparsa di un ragazzo molto giovane.

Si tratta di Anthony Gaezza Della Volpe, diciassettenne di origine bulgara, ma residente ad Aversa, in via Atellana. Da stamattina si sono perse le sue tracce e non si hanno più sue notizie.

I familiari e gli amici sono profondamente in ansia e hanno già presentato una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Intanto, sui social network è stato lanciato un appello per chiedere la collaborazione di chiunque possa avere informazioni utili. Il messaggio è stato condiviso anche da un agente della Polizia Locale.

Chiunque abbia visto Anthony o abbia notizie che possano aiutare a ritrovarlo è invitato a mettersi in contatto con le autorità competenti oppure chiamare il numero del Comando della Polizia Locale di Aversa: 081/9791611.