PIANA DI MONTE VERNA – Si chiamava Paolo Mone, 18 anni compiuti pochi giorni fa, il giovane centauro che questo pomeriggio in sella alla sua moto ha perso la vita in un tragico incidente in località Miglio 25 a Piana di Monte Verna. Per cause ancora in fase di accertamento la moto sulla quale viaggiava si è schiantata violentemente contro un autobus. I sanitari del 118 prontamente accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.