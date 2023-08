18enne scomparso da 3 giorni, l’appello disperato del padre: “Torna a casa, mi manchi tantissimo”

AVERSA/TEVEROLA/CARINARO. Sono ormai tre giorni che di Ivan Mattiello, 18 anni, non si sa più nulla. Per il giovane, avvistato l’ultima volta nei pressi delle palazzine Urrà Casas di Aversa, non sono mancati gli appelli social degli amici. Oggi è il papà di Ivan, Enrico Mattiello, a rivolgere un appello su faceboook: ” Mi manchi tantissimo a babbo perché così mi hai sempre chiamato da piccolo. Ti prego anche una telefonata, almeno sappiamo che stai bene poi vedrai piano si risolve tutto ti vogliamo un mondo di bene stiamo tutti rimasti malissimo ti prego fatti vivo vedi quanta gente ti vuole bene, fallo soprattutto per noi torna presto amore di babbo

“.