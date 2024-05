Blitz dei carabinieri.

PASTORANO/PIGNATARO MAGGIORE. Una decina di vetture abbandonate su un terreno agricolo sono state rinvenute dai carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore in località Monticello, a Pastorano. Le auto si trovavano in quello che è un deposito non autorizzato, sul terreno in uso a G.C. di 38 anni residente a Camigliano. Sono scattate le denunce e i sequestri.