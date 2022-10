21enne nasconde oltre 200 grammi di cocaina nel forno: ARRESTATO

S/ Il giovane è stato portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere

PORTICO DI CASERTA – È stato arrestato un ragazzo di 21 anni di origine albanese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane, residente in via Piccirillo, è stato beccato dalle forze dell’ordine con oltre 220 grammi di cocaina e 2.310 euro in banconote da piccolo taglio.

Inoltre sono state rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Buona parte della cocaina che il ventunenne aveva in casa è stata rintracciata all’interno del forno.

Il ragazzo ora si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.