24enne prova a scappare dai carabinieri con una vecchia Matiz. E finisce malissimo

CASERTA – Un 24enne di Giugliano in Campania, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione locale per una serie di reati. L’uomo, di fatto domiciliato a Gricignano, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

La vicenda ha avuto inizio durante un regolare posto di controllo, quando il giovane, alla guida di una Daewoo Matiz, ha deciso di non ottemperare all’ordine di fermata dei militari, impegnandoli in una breve ma concitata fuga attraverso le vie del centro abitato.

Una volta bloccato, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due dosini di cellophane contenenti circa 3.5 grammi di hashish e un tirapugni in acciaio.

Le successive verifiche hanno accertato che il 24enne era alla guida senza aver mai conseguito la patente e in assenza di copertura assicurativa, circostanza per la quale risulta già recidivo negli ultimi due anni. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia giudiziale.