26enne ucciso nella rissa in piazza: PADRE E FIGLIO fermati dai carabinieri per le coltellate. Gli amici della vittima fanno danni all’ospedale di CASERTA

SAN MARCO EVANGELISTA – Sono due persone, padre e figlio, le persone al momento fermate dai carabinieri della Compagnia di Caserta dopo la rissa avvenuta nella serata di ieri nella piazzetta di viale Libertà a San Marco Evangelista.

Il bollettino è drammatico: un giovane morto e due feriti, tra cui uno in gravi condizioni. La vittima è Stefano Margarita, 26enne di Secondigliano, mentre un altro ragazzo, Francesco M., 24enne, è stato operato d’urgenza.

La colluttazione, scoppiata apparentemente per un conto in sospeso, sarebbe degenerata in un’aggressione con armi da taglio. Tra i sospettati, un 42enne di San Marco Evangelista che si è dato alla fuga dopo il fatto e risulta ancora latitante.

La tensione rimane alta: nella notte diversi giovani da Secondigliano si sono presentati al pronto soccorso di Caserta, creando disordini. Alcuni hanno danneggiato sedili e sfondato una porta, costringendo le forze dell’ordine a presidiare l’ospedale. L’episodio rischia di innescare una spirale di violenza, con possibili ritorsioni tra fazioni.